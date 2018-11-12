جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالية باليوم العالمى للإعاقة والعصا البيضاء

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، احتفالية باليوم العالمى للإعاقة والعصا البيضاء، تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور خالد محمد الطلى، عميد الكلية، الدكتور وليد شوقى البحيرى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور مصطفى محمد مطاوع، عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات، والدكتور فيصل متولى عبدالخالق، مدير مركز الخدمة العامة، والدكتور أحمد شلبى، رئيس قسم الصحة النفسية، والدكتورة همت بسيونى، رئيس قسم علم الاجتماع، والدكتور عبدالله علام، العميد السابق، ولفيف من طلاب الجامعة، وذوى الإعاقة، وهيئة التدريس.

تضمن الحفل عدد من الفقرات المتعددة وكلمة للمستشار العسكرى ولعميد الكلية، ولوكيل شئونت التعليم والطلاب، كما قدم ذوى الاحتياجات الخاصة عدد من الفقرات منها الأغانى الوطنية.

وأشاد الدكتور خالد محمد الطلى، عميد الكلية، بمساندة الدكتور ماجد القمرى للكلية، وللمركز التكونولوجى للمكفوفين الذى يتولى إدارته أحمد الصاوى، أحد ذوى الاحتياجات الخاصة، الحاصل على ليسانس الآداب، وأن المركز يسر على كفيفى البصر كل احتياجاتهم من نسخ للكتب بطريقة برايل.

وقال الدكتور وليد البحيرى، وكيل الكلية لشئءون التعليم والطلاب أن المركز التكنولوجى للمكفوفين، أصدر العديد من الكتب بلغة برايل منها الجزء الخاص بذوى الإحتياجات الخاصة من الدستور المصرى، وكُتيب عن المستشفى الجامعى، وعدد من الإصدارات، مشيداً بأحمد الصاوى مدير المركز.















































