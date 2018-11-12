جامعة الأزهر تفتتح مركزا للتنمية المستدامة والتعليم عن بعد بحضور عصام شرف

استقبل صباح اليوم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، وأعرب عن سعادتَهَ بحضوره فى رحاب أعرق وأكبر الجامعات فى العالم، حيث قام بافتتاح مركز التنمية المستدامة للتعليم عن بعد.

وقال المحرصاوى، إن الجامعة لديها 52 مركز بحثيا ذات طابع خاص، تقدم من خلالها العديد من الخدمات للمجتمع، و أكد على أن رسالة الأزهر الشريف تتسم بالوسطية وتدعو للتعاون المشترك والتعايش السلمى والانفتاح على الآخر، كما سبق أن دعا الأزهر إلى ترك المصطلحات التى تدعو إلى العنصرية كاستخدام مصطلح "الأقلية" واستبداله بالمواطنة، قال تعالى:" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا."

وقال أيضا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، استخدم المولى عز وجل كلمة الناس فى كلتا الحالتين، فكما أن العدل لا يتجزأ، فإنه لا إكراه في الدين، وقال أيضا: لكم دينكم ولي دين، تأكيدا على مبدأ التعايش السلمى بين أفراد المجتمع الواحد، لذا علينا احترام بعضنا بعضا.

أما من يدعو لغير ذلك فهؤلاء لديهم أجندات خارجية يروجون وفقا لها ويسعون لعدم المجتمع، ومن المؤسف أن الأزهر الشريف حين يتم الاحتفاء به خارجيا، يتم تقطيع أواصله من بعض المغرضين داخليا.

وتقوم جامعة الأزهر بالعديد من الدورات التدريبية المشتركة بينها وبين مختلف الجامعات داخل مصر وخارجها، بالإضافة لأنشطة الرابطه العالمية للأزهر.

من جانبه أكد الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة ورئيس المشروع أن المركز سيكون أول مركز للتعليم عن بعد بالجامعة وسيكون مركزا لاستقطاب الخريجين أيضا.

وأوضح أحمد نبيل مسئول التعاون الدولي بالجامعة والمشرف علي المشروع أن المركز سيكون طفره في علوم تكنولوجيا التنمية المستدامة بما يحتويه من أحدث أجهزة التعليم الحديثة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.