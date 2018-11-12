توفيق: إنشاء 3 مجمعات صناعية كبرى للغزل والنسيج فى كفر الدوار والمحلة وحلوان

كتبت - منى ضياء

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن إنشاء 3 مراكز صناعية كبرى للغزل والنسيج فى مناطق المحلة وكفر الدوار وحلوان، تنفيذا لخطة متكاملة لإصلاح هذا القطاع، لافتا إلى قيام مركز استشارى عالمى بدراسة هذا الموضوع على مدار عامين ونصف وتم وضع خطة شرعت الوزارة فى تنفيذها، ويستغرق هذا التنفيذ عام ونصف.

وقال توفيق فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعى الأعمال العام والخاص"، إن هناك خطة شاملة لـ35 شركة من إجمالى 121 شركة قطاع أعمال عام، باعتبارها بداية للانطلاق ثم النظر لباقى الشركات.

وأعرب وزير قطاع الأعمال عن تطلعه لانخفاض معدل التضخم وعجز الموازنة حتى يتحسن الاقتصاد، لأن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب صعوبات للبورصة، مؤكدا استمرار خطة الحكومة لبرنامج الطروحات بالبورصة كما هى، حيث تم التأجيل لحين تحسن السوق وعودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.