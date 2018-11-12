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توسعة شارع أحمد عرابى بالعجوزة للقضاء على التكدس المرورى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:00 ص
توسعة شارع أحمد عرابى بالعجوزة للقضاء على التكدس المرورى اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، بمحافظة الجيزة، أنه تم تكليف إدارة صيانة الطرق بالحي بعمل توسعة لملف السيارات القادمة من كوبري أحمد عرابي إلى ميدان سفنكس بجوار حديقة الطفل و الذي يشهد إختناق مروري حاد.
 
وأضاف الشبكشى فى تصريح خاص، أن ذلك بسبب التكدس والإزدحام المروري بالمنطقة الذى سببه الغلق الجزئي بشارع أحمد عرابي بسبب أعمال مترو الأنفاق، خاصة مع بدء العام الدراسي .
 
 وأشار الشبكشى أن ذلك سيعمل على تسهيل حركة السيارات، و تيسيرا للحركة المرورية بالمنطقة قامت إدارة صيانة الطرق بالحي بقيادة أحمد عبد الرازق مدير الإدارة بإزالة الرصيف المجاور للحديقة و رفع المخلفات و تسوية الأرض و توسعة الطريق.
 
 
 

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