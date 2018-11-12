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تنظيم داعش يتبنى الهجوم الانتحارى فى كابول

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:49 م
تنظيم داعش يتبنى الهجوم الانتحارى فى كابول داعش
رويترز
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تبنى تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الاثنين، الهجوم الانتحارى فى مدينة كابول، الذى استهدف موقعاً قريباً من تظاهرة احتجاجية على هجمات طالبان ضد أقليّة الهزارة الشيعية، وتسبب بمقتل 6 أشخاص على الأقل.

وأفادت وكالة أعماق فى بيان نقلته حسابات جهادية على تطبيق تلجرام "هجوم استشهادى بسترة ناسفة يضرب تجمعاً للشيعة قرب قصر الرئاسة" فى مدينة كابول.

وقتل 6 اشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون، وفق حصيلة لوزارة الداخلية الأفغانية، حين فجر انتحارى نفسه بالقرب من مدرسة ثانوية ومن القصر الرئاسى فى المنطقة الخضراء فى وسط كابول.

 

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