تنظيم داعش يتبنى الهجوم الانتحارى فى كابول

رويترز

تبنى تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الاثنين، الهجوم الانتحارى فى مدينة كابول، الذى استهدف موقعاً قريباً من تظاهرة احتجاجية على هجمات طالبان ضد أقليّة الهزارة الشيعية، وتسبب بمقتل 6 أشخاص على الأقل.

وأفادت وكالة أعماق فى بيان نقلته حسابات جهادية على تطبيق تلجرام "هجوم استشهادى بسترة ناسفة يضرب تجمعاً للشيعة قرب قصر الرئاسة" فى مدينة كابول.

وقتل 6 اشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون، وفق حصيلة لوزارة الداخلية الأفغانية، حين فجر انتحارى نفسه بالقرب من مدرسة ثانوية ومن القصر الرئاسى فى المنطقة الخضراء فى وسط كابول.