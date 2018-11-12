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تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة ضحية التنقيب عن الآثار بالشيخ زايد

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:00 ص
تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة ضحية التنقيب عن الآثار بالشيخ زايد العامل المتوفى خلال التنقيب عن الاثار
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عامل متهم بالتنقيب عن الآثار، تم القبض عليه عقب مصرع صديقه نتيجة انهيار حفرة عليه بالشيخ زايد، أن صاحب معرض سيارات استعان به وبصديقه المتوفى، للتنقيب عن الآثار أسفل شقته، حيث بدءا فى عملية الحفر، وتمكنا من إنشاء حفرة عميقة، وأثناء صعود صديقه من الحفرة انهارت كمية كبيرة من الرمال عليه مما أسفر عن مصرعه.

وذكر المتهم أنه عقب تأكده من وفاة صديقه، أسرع إلى قسم شرطة الشيخ زايد للإبلاغ عن الواقعة، مؤكدا أن صاحب الشقة هو وراء تكليفهما بالتنقيب عن الاثار، واستنادا لتحريات المباحث، أمرت النيابة بحبس المتهم المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى الوقت الذى تكثف فيه الأجهزة المسئولة جهودهم لاستخراج الجثة، حيث تم التنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر، للاستعانة بشركة متخصصة فى أعمال الحفر، لانتشال الجثة من أسفل الرمال.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أثناء التنقيب عن الاثار داخل مسكنه..

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، أنه أثناء تنقيب عامل عن الاثار أسفل عقار انهارت الحفرة عليه مما أسفر عن مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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