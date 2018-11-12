تعليم القاهرة: إصابة طالبين بفيروس C فى باب الشعرية والاشتباه فى 3 حالات

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن مدرسة النصر الرسمية لغات بباب الشعرية تلقت إخطارا من إثنين من أولياء الأمور يفيد بإصابة نجليهما بالفيروس الكبدى الوبائى، وسينقطعون عن المدرسة، حتى يشفوا تماما.

وأضاف مدير مديرية التعليم بالقاهرة، لـ" اليوم السابع"، أن مديرية الصحة أرسلت لجنة للفحص والتأكد من عدم وجود أى حالات أخرى، مشيرا إلى أنه تم الاشتباه فى 3 حالات، وتم تطهير المدرسة، وأخذ عينات من المياه، وتم التأكد من عدم وجود وباء بالمدرسة.

وأوضح "عطية"، أن المدرسة أخذت تعهد على أولياء الأمور المصاب أبنائهم بعدم حضورهم للمدرسة إلى بعد الشفاء ومعهم تقرير يفيد ذلك.