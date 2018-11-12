تعرف على نتيجة مسابقة الإنشاد الدينى الجماعى للفتيات بمعاهد الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت منطقة الأقصر الأزهرية مسابقة الإنشاد الدينى الجماعى للفتيات، بالمراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى المنطقة، وذلك برعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية، وتكونت لجنة التحكيم من كل من حرزالله عباس محمد وتقى همام موجها اللغة العربية والدينية، أشرف على عقد المسابقات سوزان عبده مسئول الأنشطة الدينية والثقافية برعاية الطلاب.

وقال عبد الجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، إن النتيجة جاءت كالتالي: فى المرحلة الابتدائية فاز بالمركز الأول معهد الناصرية بإدارة الأقصر الأزهرية، بمشاركة التلميذات "آية عبدالفتاح أحمد وشيماء حجاج أحمد ورحاب خالد محمود وآية فيصل محمد وسناء حجاج فؤاد وفاطمة الزهراء ناصر وأسماء عبدالحكيم عمر وأحلام حماده خيرى"، وفاز بالمركز الأول فى المرحلة الإعدادية معهد فتيات الشيخ الأمير بمشاركة الطالبتين "فاطمة أحمد محمد وياسمين أحمد عبدالحاكم"، كما فاز بالمركز الأول فى المرحلة الثانوية معهد فتيات المحاميد قبلى بمشاركة متميزة للطالبات " أسماء دينا صلاح محمد وأية الغول النوبى وأمل محمود النوبى”.