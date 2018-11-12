ترامب يوجه الشكر لـ "رجال الإطفاء " فى كاليفورنيا

كتب محمد رضا

وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشكر لرجال مكافحة الحرائق فى ولاية كاليفورنيا، على مجهوداتهم فى إطفاء الحرائق التى نشبت فى الغابات وتسببت فى فقدان أكثر من 200 شخص حتى صباح ، اليوم الاثنين .

وقال الرئيس الأمريكى ترامب، "إن رجال مكافحة الحريق فى كاليفورنيا FEMA، مدهشون وشجعان للغاية، شكرا لكم وليبارككم الله جميعا!"، وهو الأمر الذى يتناقض مع حديثه عن أدائهم منذ يومين، حيث يذكر أن دونالد ترامب، سبق وهدد، يوم السبت الماضى، بسحب المخصصات المالية الفيدرالية لقوات الإطفاء فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية فى حالة عجزها عن مواجهة الحرائق التى أسفرت – حينذاك - عن مصرع 9 أشخاص، وهى الأعداد التى تزايدت فيما بعد.



تدوينة دونالد ترامب

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية، السبت، أن ترامب، انتقد طريقة التعامل مع حرائق الغابات فى كاليفورنيا، وقال ترامب - فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - "إنه ليس هناك أى سبب لسقوط مثل هذا العدد الكبير من القتلى فى حرائق الغابات بكاليفورنيا سوى أن طريقة التعامل معها متواضعة بل وسيئة".