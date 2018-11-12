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ترامب يهاجم "الناتو" وحلفاءه مجددا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:38 م
ترامب يهاجم "الناتو" وحلفاءه مجددا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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رغم ما منى به حزبه من خسارة فى انتخابات الكونجرس، قبل أيام، عاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مجددا لتغريداته المثيرة للجدل والتى تحمل هجوما على الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

ففى سلسلة تغريدات، اليوم الأثنين، جدد ترامب هجومه على شركاءه فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، دون أن يذكر أسم الحلف صراحة، مطالبا بمعاملة عادلة للولايات المتحدة. وقال إن بلاده تدفع "حصة كبيرة" من الحماية العسكرية للدول الأخرى وتخسر المال على التجارة مع نفس الدول.

وطالما هاجم الرئيس الأمريكى حلفاءه فى الناتو بسبب ميزانية الدفاع حتى على الرغم من تعهدهم فى القمة الماضية، فى يوليو، بزيادة مساهمتهم بنسبة 2%. غير أن صحيفة نيويورك تايمز تشير إلى أن شكوى ترامب هى صرخة مألوفة لحملته السياسية وتعد تذكير بأن حملته للفوز بإعادة الانتخاب فى 2020 جارية.

أما بالنسبة للعجز التجارى الذى لطالما هاجم حلفاءه بسببه وفرض تعريفات جمركية فى سبيله، فإن معظم الاقتصاديين لا يرون أى فجوة ل"خسارة" الأموال لدول أخرى ولا يتفقون مع وجهة نظر الرئيس بأن اختلال التوازن التجارى يظهر ضعف الولايات المتحدة فى السياسة التجارية.


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