تحديث الصناعة: حصر 148 مدخل إنتاج مستورد وبحث إمكانية تصنيعها محليا

كتب- إسلام سعيد

تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، تقريراً مفصلاً حول مؤشرات أداء البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى والذى تم إطلاقه مطلع شهر أكتوبر الماضى، حيث قام مركز تحديث الصناعة منذ إطلاق البرنامج بتنظيم 11 اجتماعاً وورشة عمل لتعريف المجتمع الصناعى بالبرنامج فى 9 محافظات تضمنت القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد والدقهلية وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا، وذلك فى إطار خطة العمل التى وضعها المركز لزيادة تنافسية المنتجات المحلية وإحلالها محل مثيلاتها المستوردة.

ومن جانبه قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى يستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة كما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعى تبلغ 10% سنوياً بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

وأوضح أن البرنامج يقوم على محورين رئيسيين هما إقامة شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ودعم العمل المشترك بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات ومستلزمات المنشآت الصناعية فى مصر، مشيراً إلى أن أنشطة البرنامج تتضمن أيضاً توفير خدمات الدعم الفني لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشطة ربط المنشآت الصناعية والموردين المحليين بالإضافة إلى إتاحة برامج تمويلية للتوريد.

وأضاف طه أن المركز يؤسس حالياً أطر التعاون بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، لإجراء مسح شامل لمختلف القطاعات الصناعية، لتحديد أهم عناصر ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، ومواصفاتها الفنية، إلى جانب دراسة إمكانية تصنيعها محلياً، لافتاً في هذا الصدد إلى أن خبراء المركز تمكنوا من جمع بيانات عن مدخلات الانتاج المستوردة من 22 منشأة صناعية عاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل حيث تم حصر 148 مدخل إنتاج يتم استيرادها من الخارج وجاري دراسة إمكانية تصنيعها محلياً.

وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز بدأ فى التفاوض والتشبيك بين 7 منشآت صناعية في قطاعى الصناعات الهندسية ومستحضرات التجميل و8 موردين محليين، حيث تبلغ قيمة استيراد تلك المنشآت نحو 268 مليون جنيه مصرى، لافتاً إلى أن عمليات التشبيك التى يجريها المركز لإحلال 10 مدخلات إنتاج مستوردة تستهدف توفير 68 مليون جنيه من إجمالي قيمة الاستيراد لهذه المنشآت الصناعية.

ولفت إلى أن المركز يقوم حالياً بتطوير نموذج لمنصة إليكترونية خاصة بالبرنامج تستهدف توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعي المصري تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعى.

جدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة كان قد أطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي مطلع شهر أكتوبر الماضي، برعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وبحضور العديد من الشخصيات الهامة في المجال الصناعى، وذلك سعياً لتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الانتاجية المتاحة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوفير فرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التى تتكامل مع رؤية وزارة التجارة والصناعة بتحويل الصناعة المصرية إلى قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.