تجديد حبس أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل 45 يوما لاتهامها بالتحريض ضد الدولة

كتبت أمنية الموجي

جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس أمل فتحى، عضو حركة 6 أبريل أمل فتحى 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة العامة فى اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، أصدرت عدة قرارات سابقة بحبس المتهمة بالقضية 621 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، على ذمة التحقيقات فى اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.