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تأجيل الانتخابات العامة فى بنجلادش لـ 30 ديسمبر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:09 ص
تأجيل الانتخابات العامة فى بنجلادش لـ 30 ديسمبر صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
داكا (رويترز)
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قال رئيس مفوضية الانتخابات فى بنجلادش اليوم الاثنين، إن البلاد ستؤجل الانتخابات العامة أسبوعا على أن تجرى فى 30 ديسمبر بعد طلبات تقدمت بها أحزاب معارضة لإمهالها الوقت حتى تستعد.

كانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت الأسبوع الماضى إجراء الانتخابات فى 23 ديسمبر كانون الأول.

وقال ك. م نور الهدى رئيس المفوضية الانتخابات خلال مناسبة بالعاصمة داكا "بناء على طلب عدد من الأحزاب السياسية، تم إرجاء موعد الانتخابات العامة أسبوعا على أن تجرى فى 30 ديسمبر بدلا من 23 ديسمبر".

 


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