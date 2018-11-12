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بيطري الغربية تواصل حملات التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:03 م
بيطري الغربية تواصل حملات التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تحصين ماشية-ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، حملات تحصين المواشي والأغنام ضد أمراض  الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع، والتي تستمر لمدة 54 يوماً للوصول لأعلى نسبه تغطية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بتحصين المواشي على مستوى المحافظة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

 حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه 254 ألف و894 بنسبة تقديرية 88,5 % وتحصين 247 ألف و220 من الأبقار والجاموس و7674 من الأغنام والماعز.

وأصدر محافظ الغربية تعليمات مشددة لوكيل وزارة الطب البيطري بتكثيف حملات مكافحة ومقاومه الكلاب الضالة بشوارع وقرى ومراكز المحافظة حرصاً على المواطنين وحمايتهم والحفاظ على أرواحهم من التعرض لأى مخاطر سواء كانت إصابة بأمراض مشتركة أو مهاجمه وعقر.

 

 

 

 
 
 

 


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