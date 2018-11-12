video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد حبس "أبو تريكة" بتهمة التهرب الضريبى.. 5 معلومات تشرح تفاصيل القضية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:16 م
بعد حبس "أبو تريكة" بتهمة التهرب الضريبى.. 5 معلومات تشرح تفاصيل القضية أبو تريكة
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة اللاعب السابق محمد أبوتريكة فى القضية رقم 141 لسنة 2018، باتهامه بالتهرب الضريبى بمبلغ 710 آلاف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات، بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل القيمة المستحقة عليه والمصاريف.

 

ويرصد "اليوم السابع" 5 معلومات عن قضية التهرب الضريبى والتى انتهت بحكم محكمة جنح التهرب الضريبى.

 

١ واجه أبو تريكة تهمة التهرب الضريبى قيمة إعلانات لشركة مياه غازية.

 

2- بلغ مبلغ التهرب 710 آلاف جنيه.

 

3- دفع محامى أبو تريكة بعدم الاختصاص.

 

4- أحال النائب العام أبو تريكة لمحكمة الجنح للتهرب الضريبى.

 

5- قضت محكمة جنح التهرب الضريبى حبس أبو تريكة سنة وكفالة 20 ألف جنيه.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وسكرتارية وسام حنفى، وعمرو فتحى.

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجنح تقضى بحبس محمد أبو تريكة سنة وكفالة 20 ألف جنيه فى التهرب الضريبى

اليوم.. محاكمة محمد أبو تريكة فى التهرب الضريبى

تأجيل محاكمة " أبو تريكة" بتهمة التهرب الضريبى لـ 19 نوفمبر

محاكمة ابو تريكه

ابو تريكه

التهرب الضريبى لابو تريكه

جنح التهرب الضريبى

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة