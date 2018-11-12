بعد حبس "أبو تريكة" بتهمة التهرب الضريبى.. 5 معلومات تشرح تفاصيل القضية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة اللاعب السابق محمد أبوتريكة فى القضية رقم 141 لسنة 2018، باتهامه بالتهرب الضريبى بمبلغ 710 آلاف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات، بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل القيمة المستحقة عليه والمصاريف.

ويرصد "اليوم السابع" 5 معلومات عن قضية التهرب الضريبى والتى انتهت بحكم محكمة جنح التهرب الضريبى.

١- واجه أبو تريكة تهمة التهرب الضريبى قيمة إعلانات لشركة مياه غازية.

2- بلغ مبلغ التهرب 710 آلاف جنيه.

3- دفع محامى أبو تريكة بعدم الاختصاص.

4- أحال النائب العام أبو تريكة لمحكمة الجنح للتهرب الضريبى.

5- قضت محكمة جنح التهرب الضريبى حبس أبو تريكة سنة وكفالة 20 ألف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وسكرتارية وسام حنفى، وعمرو فتحى.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.