بعد أن أودت بحياة 5 مرضى.. تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بديرب نجم خلال أسبوع

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه سيتم تشغيل وحدة الغسيل الكلوي القديمة بمستشفى ديرب نجم ، بدلا من المطورة حديثا والمغلقة بقرار نيابة بعد الحادث الذين وقع قبل شهرين و أودى بحياة 5 مرضى، وذلك بعد الانتهاء من تركيب محطة معالجة للمياه بالوحدة و لتوريد ماكينات الغسيل الكلوى خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع المجتمع المدنى .

كما زار وكيل الوزارة مستشفى القنايات المركزى لمتابعة الأعمال الجارية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، وإنشاء عناية مركزة للأطفال بالتعاون مع جهود المجتمع المدنى .

وفى سياق متصل، نفذت الصحة قافلة طبية لمقيمي دار بسمة للإيواء "رجال" بالزقازيق لمناظرة الحالة الصحية للمقيمين بالدار ، بحضور فريق طبي من تخصصات طبية مختلفة "عظام ، جراحة ، باطنة ، جلدية ، أسنان" وتحت إشراف د. سالم أحمد مدير المكتب الفني بالمديرية ، د. خالد عامر مدير عام طب الأسنان ، وتم الكشف الطبي علي عدد 171 نزيل وتم إجراء الفحوصات المعملية والآشعات اللازمة لهم وصرف العلاج المناسب لهم .

كما تم تحويل عدد 2 حالة لإجراء عملية جراحية لهما بمستشفي الزقازيق العام ، وتحويل 2 حالة لمستشفي طب وجراحة العيون بالزقازيق ، كما تم تحويل 3 حالات لقسم الباطنة بمستشفي الزقازيق العام للمتابعة .

وكذلك نفذت القافلة الطبية بالعلاقمة و القرى المحيطة بها حيث شملت تخصصات طبية مختلفة هي "القلب ، الرمد ، الباطنة ، الأطفال ، العظام ، الأنف والأذن والحنجرة ، الجلدية ، الجراحة ، النساء ، المخ والأعصاب ، والأمراض الصدرية" ، وتم توقيع الكشف الطبي علي عدد ١٢٩٥ مريض مجانا ، وصرف العلاج اللازم لهم.

من ناحية أخرى شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية ، عدداً من الحملات المكثفة علي المنشآت الغذائية لضبط الأسواق، وذلك بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، أسفرت عن ضبط 29 طن و 600 كيلو .

جاءت الحملات بمشاركة مفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية في: "الزقازيق ، ديرب نجم ، الإبراهيمية ، القنايات ، بلبيس ، أولاد صقر ، الصالحية" ، وذلك بناءاً على تكليفات من الدكتور أحمد حسين خطاب مدير عام الطب الوقائي بصحة الشرقية .

أسفرت جهود الحملات عن: ضبط 29 طن ، 600 كجم مخللات مقسمة إلي عدد ١٢ برميل جزر مخلل ، عدد ١٠ برميل لفت مخلل وزن البرميل ١٠٠ كجم ، وذلك لوضعهم في براميل بلاستيك في مكان غير متوافر للاشتراطات الصحية وغير مرخص وبدون بيانات ، وضبط عدد ٢٠٠ برميل مخلل مشكل وزن البرميل ١٠٠ كجم ، وعدد ٣٧ خزان مخلل مشكل وزن الخزان ٢٠٠ كجم ، لوجود عفن وفطر وغير صالحين للاستهلاك الآدمي وعدم توافر المكان للاشتراطات الصحية . كما تم إعدام 350 كجم أغذية مختلفة وتم تحرير عدد 49 محضراً للمنشآت الغذائية المخالفة ، فيما تم سحب عدد 101 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمي .

و في سياق متصل إختتم فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بمشروع إدارة المخلفات الطبية بمستشفي الزقازيق العام حيث وقعت وزارة الخارجية وثيقة مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة مع برنامج الأمم المتحده الانمائيUNDP .

ومن خلال هذا المشروع والتعاون بين وزاره البيئة ووزارة الصحة والسكان تم إعداد برنامج تدريبي لرفع قدرات العاملين المعنيين بإدارة المخلفات الطبية الخطره ، وتم التدريب بحضور أ.د. جهاد أبو العطا أستاذ الصحة المهنية بكلية الطب جامعة القاهرة ، د. حسام الدين حسني مدير إدارة التخلص الآمن من النفايات الطبية بوزارة الصحة ، د. مروة الشرنوبي مسئول وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية بالمديرية ، د. أحمد مندور مدير مستشفي الزقازيق العام .

وقد تمت فعاليات هذه الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام حيث أستهدف اليوم الأول رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفي ، وكذلك تدريب العمال والفنيين ، وفي اليوم الثاني أستهدف أطباء من مختلف التخصصات بالمستشفي ، والصيادله ، والكميائيين ، وأطباء الأسنان ، واليوم الثالث والأخير أستهدف فريق هيئة التمريض بالمستشفي .

وتم الشرح المفصل عن أهمية تطوير المنظومة الصحية ومن أهم أركانها كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وغير الخطرة وبالاشارة إلي الأنشطة المدرجة بهذا المشروع والتي تتضمن التدريب لجميع الكوادر الطبية بدءاً من تداول النفايات للتعامل الصحيح معها حتي التخلص الآمن منها نهائياً .