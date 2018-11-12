بسبب "التجنيد الإجبارى".. نتنياهو يخطط لحل الكنيست والتخلص من "الأحزاب الدينية"

كتب- هاشم الفخرانى

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية المقربة من دوائر صنع القرار فى تل أبيب عن مجموعة من المسئوليين فى الائتلاف الحكومى الذى يتزعمه "نتنياهو" قولهم، إن رئيس الوزراء سيقدم مشروع قرار بالكنيست للتصويت على حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة بسبب قانون التجنيد الذى يرغب نتنياهو فى تمريره رغم معارضة الأحزاب الدينية المتطرفة فى الكنيست.

وقالت الصحيفة، إنه من بين القوانين التى يرغب نتنياهو فى تمريرها بالكنيست قانون تقليل صلاحيات رئيس الدولة، فرغم كون رئيس الدولة من المناصب الشرفية إلا أن القانون المقترح يعترض على أن يكون رئيس الدولة هو الشخص المشرف على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة أنه فى حال التصويت على مشروع القرار والتصويت بحل الكنيست فأن الانتخابات ستكون فى الربع الأول من عام 2019، وفى أقصى تقدير يكون فى شهر مارس.

يذكر أن قانون التجنيد الذى يرغب نتنياهو فى تمريره يتمثل فى إجبار المتدينين اليهود على الخدمة فى الجيش الإسرائيلى، بدون استثناءات وهو ما يغضب الأحزاب الدينية المتطرفة التى تعتبر دراسة الشريعة اليهودية أهم من الخدمة بالجيش الإسرائيلى.