بارنييه يؤكد عدم التوصل إلى اتفاق بعد مع بريطانيا بشأن بريكست

أ ف ب

أعلن كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى الاثنين لوزراء الدول الـ27 المجتمعين فى بروكسل أنه "لم يتم التوصل بعد" إلى اتفاق حول بريكست بالرغم من "جهود مكثفة" تبذل بهذا الشأن.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبى فى بيان إن "ميشال بارنييه أوضح أن جهود تفاوض مكثفة لا تزال متواصلة غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد"، بعدما تحدثت تكهنات كثيرة منذ بضعة أيام عن فرص التوصل إلى اتفاق سريعا.

وتابع البيان المقتضب الذى صدر فى ختام اجتماع مع وزراء الاتحاد الـ27 المكلفين الشؤون الأوروبية، أن "بعض المسائل الأساسية لا تزال موضع نقاش وفى طليعتها تسوية تحول دون قيام حدود فعلية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية".

وأكد الوزراء مرة جديدة ثقته فى بارنييه "فى هذه المراحل الأخيرة من المفاوضات"، على ما أعلن الوزير النمساوى جيرنوت بلومل الذى تتولى بلاجه الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى.

وكان الأتحاد يأمل فى المصادقة على اتفاق خلال قمة مقررة فى منتصف أكتوبر، لكنه رأى فى غياب أى تقدم فى الملف الإيرلندى، أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت.

إلا أن الاتحاد الأوروبى وبريطانيا بحاجة إلى مهلة قبل استحقاق بريكست المقرر فى 29 مارس 2019، ليتسنى للبرلمانين البريطانى والأوروبى المصادقة على اتفاق الانفصال.

وتعقد حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اجتماعا الثلاثاء يتوقع أن تهيمن عليه مسألة بريكست.