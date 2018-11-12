انتشال جثة صياد غرق فى مياه مصرف شمال بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى ببنى سويف صباح اليوم الإثنين، جثة صياد من مياه مصرف المحيط بدائرة مركز الواسطى شمال بنى سويف، وتم إيداعها مشرحة المستشفى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة .

وتلقى مركز شرطة الواسطى، بلاغا بغرق عيد غريب قرنى 75 سنة صياد، بمصرف المحيط، وانتقل المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث الواسطى، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج الجثة من المياه ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى، وتبين من توقيع مفتش الصحة الكشف الطبى على الجثة أن سبب الوفاه إسفاكسيا الغرق .

وأكد عبد النبى عيد 43 سنة، ابن المتوفى على أن أبيه اعتاد الخروج للصيد فى مصرف المحيط بالقرب من القرية، ولكنه لم يعد للمنزل هذه المرة فخرج للبحث عنه، وقررت النيابة تسليم جثة المتوفى لإبنه لدفنها لعدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.