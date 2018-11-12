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انتحار حارس عقار شنقا لمروره بأزمة نفسية بالإسكندرية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:34 م
انتحار حارس عقار شنقا لمروره بأزمة نفسية بالإسكندرية اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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أقدم حارس عقار بالإسكندرية على الانتحار شنقا بمنزله لمروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة وتم نقل الجثة لمشرحة الاسعاف.
 
وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين  من إدارة شرطة النجدة بوجود شخص فى حالة إنتحار دائرة القسم.
 
وبالإنتقال والفحص  تبين وجود جثة "ي ب ا"، 67 سنو حارس العقار محل البلاغ بسطح ذات العقار مسجاة على ظهرها وملفوف حول رقبته كابل "دش" مُثبت طرفه الآخر بماسورة مياه بالسطح بجوار الغرفة سكنه وبسؤال نجليه كلاً من "ب ي ب"، 27 سنة، ربة منزل، و"ك ي ب" 29 سنة، عامل "مقيمان بذات العنوان " أيدا ما جاء بالفحص  وأضافا بأن والدهما المذكور كان يعاني خلال الفترة الأخيرة من حالة إكتئاب نفسي مما دفعه للإنتحار، ولم يتهما أحد بالتسبب فى وفاته.
 
و تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة و تحرر المحضر رقم 6195 / 2018 إداري قسم شرطة العطارين.
 
 
 
 

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