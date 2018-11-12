اليوم.. انطلاق مؤتمر باليرمو الدولى لبحث الأزمة الليبية بمشاركة مصرية

كتب : أحمد جمعة

تستعد مدينة باليرمو الإيطالية، لاستقبال المؤتمر الدولى لأجل ليبيا بمشاركة مصرية، المقرر عقده اليوم وغدا، فى ظل فرض إجراءات أمنية واحتجاجات كبيرة فى ليبيا.

وقالت مصادر إعلامية إيطالية، إن المدينة محكمة التحصين، وبشكل خاص فى المنطقة التى ستستضيف انعقاد القمة، بين منطقتى أكواسانتا وأرينيللا.

وتوقع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، مشاركة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر فى مؤتمر باليرمو حول ليبيا، مؤكدا أن حفتر أحد اللاعبين الرئيسيين فى تحقيق الاستقرار فى ليبيا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالى، إن مؤتمر قمة باليرمو لأجل ليبيا يحظى بدعم قادة دوليين، وهو ليس مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية التقليدية.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية فى مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية، الإثنين، "مستعدون لهذه المبادرة بكل عزم وقناعة، وسوف نستمر بالروح نفسها بعد القمة أيضا"، مؤكدا أن بلاده لا تريد المؤتمر بوصفه مجرد واجهة أو فرصة لالتقاط الصور، بل أن الأهم من ذلك سيكون العمل الذى سنقوم به فى وقت لاحق لاستمرارية هذه العملية، على حد قوله.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الإيطالى، إلى جهوده فى التواصل مع العديد من القادة الدوليين، مؤكدا أن جميعهم مهتمون بالمشاركة فى المؤتمر وداعمين له، مبينا أن تمثيل الدول المشاركة سيكون على مستوى أكثر من كاف، بدءا من روسيا وفرنسا.

وتذمر كونتى قائلا إن "ما يجرى الحديث قليلا فى هذه الأيام، والذى فاجأنى بصراحة، هو حقيقة أن قمة باليرمو تجمع حول طاولة واحدة، الجهات الفاعلة الليبية الرئيسية، وأعلى المستويات السياسية لبلدان مثل مصر، الجزائر، تونس، تشاد، النيجر، اليونان ومالطا".

‏كان الممثل الخاص ‎للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته للشئون السياسية ستيفانى ويليامز قد التقوا، مساء الأحد، مساعد وزير الخارجية مدير دائرة الشئون الليبية السفير محمد أبو بكر، ونائب مساعد الوزير نائب مدير إدارة ليبيا السفير طارق دحروج، على هامش مؤتمر ‎باليرمو المعنى بليبيا فى إيطاليا.

وقالت البعثة الأممية للدعم بليبيا فى بيان صحفى نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغرة تويتر ، أنه تم التطرق إلى مسار العملية السياسية فى ليبيا.