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اليوم السابع: السيسى يبحث إنهاء معاناة ليبيا فى مؤتمر "باليرمو"

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:59 م
اليوم السابع: السيسى يبحث إنهاء معاناة ليبيا فى مؤتمر "باليرمو" اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها مشاركة الرئيس عبد الفتاج السيسي فى مؤتمر بالريمو بإيطاليا لإنهاء الأزمة الليبية.

 

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