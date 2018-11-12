اليوم السابع: السيسى يبحث إنهاء معاناة ليبيا فى مؤتمر "باليرمو"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها مشاركة الرئيس عبد الفتاج السيسي فى مؤتمر بالريمو بإيطاليا لإنهاء الأزمة الليبية.

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"الداخلية" تحبط هجوما إرهابيا جديدا بالعريش.. مقتل انتحارى يرتدى حزاما ناسفا قبل تفجير نفسه فى "كمين الدائرى".. والأمن يمشط محيط الكمين والمناطق المجاورة



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"براند" سلفى صنع بدقة.. "أبو إسحق الحوينى" طباخ الأفكار واللحوم المسمومة.. يقدم نفسه حارس علم الحديث القائم على المنهج والتدقيق ولكنه يلقى فى عقول الناس روايات مكذوبة دون سند أو مصدر لتسخين خطبته وخدمة أهدافه





