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اليوم.. استكمال محاكمة محافظ المنوفية السابق وآخرين فى قضية الرشوة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة محافظ المنوفية السابق وآخرين فى قضية الرشوة محافظ القاهرة
كتب أحمد الجعفرى
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تستكمل اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، جلسة محاكمة محافظ المنوفية السابق و2 آخرين فى اتهامهم بالرشوة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التى أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط فى تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحى (مقدم الرشوة).


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