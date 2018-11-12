video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. استكمال سماع الشهود فى إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية ثأر أوسيم

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:00 ص
اليوم.. استكمال سماع الشهود فى إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية ثأر أوسيم محكمة جنايات _ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

تستكمل الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، سماع الشهود فى إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية ثأر بأوسيم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

كانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

وكانت المحكمة قد أمرت بإحالة أوراق 12 متهماً إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى تمهيداً لإعدامهم شنقاً، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحى حسين، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.

وأسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

9 ديسمبر.. الحكم على متهم بـ"حرق سيارة شرطة فى "حدائق حلوان"

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة" لـ 25 نوفمبر

تأجيل إعادة محاكمة العادلى بـ "الاستيلاء على أموال الداخلية" لـ 1 ديسمبر

محاكمة المتهمين بالخلافات الثارية

ثأر

ثأر اوسيم

الجنايات

جنايات القاهرة

التجمهر

خلافات ثارية

محاكم مصر




لا تفوتك
نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

رمضان صبحى يوضح حقيقة مفاوضات الأهلى للانضمام لصفوف الأحمر

رمضان صبحى يوضح حقيقة مفاوضات الأهلى للانضمام لصفوف الأحمر

علماء أمريكيون يطورون ملابس ذكية يمكنها تخزين الشحن

علماء أمريكيون يطورون ملابس ذكية يمكنها تخزين الشحن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة