اليوم.. إعادة انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة عين شمس بـ4 كليات

تجرى اليوم الإثنين، جولة الإعادة بانتخابات اتحادات الطلاب بكليات الهندسة والتمريض والزراعة والحقوق بجامعة عين شمس، وذلك تمهيداً لانتخاب أمناء وأمناء مساعدين لجان الاتحادات الطلابية بالكليات يوم الثلاثاء 13 من نوفمبر الجارى، بينما يتم انتخاب رؤساء الاتحادات ونوابهم بكليات الجامعة يوم الأربعاء الموافق 14 من نوفمبر، وصولا إلى المرحلة النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس يوم الخميس المقبل 15من نوفمبر، حيث يتم انتخاب أمناء وأمناء مساعدين اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة وكذلك اختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس.
وكانت أجريت المرحلة الأولى من انتخابات إتحاد طلاب جامعة عين شمس أمس الأحد، حيث توافد الطلاب على مقر اللجنة الانتخابية بإدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة .
يذكر أن الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس، كشف عن انتظام الجولة الأولى من انتخابات اتحادات الطلاب بكليات الجامعة، لافتا إلى أن هناك 5 كليات فقط تجرى فيهم الانتخابات، وباقى الكليات حسمت الانتخابات بالتزكية .
وكان الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحادات طلاب الجامعة.
وتضم اللجنة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة والمشرف العام، وعضوية كل من الدكتور عبد الوهاب جودة الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور تامر عبد المنعم راضى مسئول الاتصال باللجنة، ومحمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب وسحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإبراهيم سعيد المنسق العام للأنشطة الطلابية، وطارق أحمد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، والطالبة مريم على بكلية التربية، والطالب عبد الرحمن جمال بكلية الحقوق.
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