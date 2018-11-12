اليوم.. إعادة انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة عين شمس بـ4 كليات

تجرى اليوم الإثنين، جولة الإعادة بانتخابات اتحادات الطلاب بكليات الهندسة والتمريض والزراعة والحقوق بجامعة عين شمس، وذلك تمهيداً لانتخاب أمناء وأمناء مساعدين لجان الاتحادات الطلابية بالكليات يوم الثلاثاء 13 من نوفمبر الجارى، بينما يتم انتخاب رؤساء الاتحادات ونوابهم بكليات الجامعة يوم الأربعاء الموافق 14 من نوفمبر، وصولا إلى المرحلة النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس يوم الخميس المقبل 15من نوفمبر، حيث يتم انتخاب أمناء وأمناء مساعدين اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة وكذلك اختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس.

وكانت أجريت المرحلة الأولى من انتخابات إتحاد طلاب جامعة عين شمس أمس الأحد، حيث توافد الطلاب على مقر اللجنة الانتخابية بإدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة .

يذكر أن الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس، كشف عن انتظام الجولة الأولى من انتخابات اتحادات الطلاب بكليات الجامعة، لافتا إلى أن هناك 5 كليات فقط تجرى فيهم الانتخابات، وباقى الكليات حسمت الانتخابات بالتزكية .