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النيابة تصرح بدفن ربة منزل سورية الجنسية انتحرت لاعتداء والدها عليها بالضرب

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:00 ص
النيابة تصرح بدفن ربة منزل سورية الجنسية انتحرت لاعتداء والدها عليها بالضرب انتحار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة ربة منزل سورية الجنسية انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر، بسبب اعتداء والدها عليها بالضرب، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى العقيد عمرو حجازى مفتش مباحث أكتوبر بلاغا يفيد انتحار ربة منزل، نتيجة إلقاء نفسها من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، أن ربة منزل تحمل الجنسية السورية، متزوجة وتقيم بصحبة حماتها عقب سفر زوجها للعمل بدولة عربية، اعتادت الذهاب لوالديها لزيارتهم أسبوعيا، إلا أنها تأخرت ما يقرب من ساعتين على موعد الزيارة، مما دفع والدها للاعتداء عليها بالضرب وصفعها على وجهها.

وتوصلت التحريات، إلى أن ربة المنزل أسرعت إلى النافذة وألقت بنفسها من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعها.

وانتقل محمد طامو، خبير الأدلة الجنائية لموقع الحادث، لإجراء المعاينة والأدلة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة بشأن الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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