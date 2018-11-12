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النائب العام الإثيوبى: قادة بجهاز الأمن والمخابرات وراء محاولة اغتيال آبى أحمد

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:11 م
النائب العام الإثيوبى: قادة بجهاز الأمن والمخابرات وراء محاولة اغتيال آبى أحمد رئيس وزراء اثيوبيا آبى أحمد
كتب : أحمد جمعة
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قال النائب العام الإثيوبى برهانو سجاى، اليوم الإثنين، إن قادة بجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبية وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، التى جرت يونيو الماضى.

وقرر مكتب النائب العام الإثيوبى - بحسب وكالة الأنباء الرسمية - إيداع العديد من الجنرالات الحبس المؤقت فى قضايا فساد، بعد دعوتهم لعقد اجتماع فى أحد مبانى المكاتب التابعة للشركة  المقاولات (ميتيك) وقد تم نقلهم إلى مقر لجنة شرطة أديس أبابا وهو بمثابة سجن مؤقت.

وكشف النائب العام الإثيوبى فى مؤتمر صحفى عن اعتقال ما يزيد من 40 الى 63  مسؤولا فى شركة ميتالز والهندسة (ميتك) وأعضاء الأمن والاستخبارات الإثيوبيين.

من المعلوم، أن الحكومة  الإثيوبية ألغت عقدها المُبرم مع شركة المعادن والهندسة التابعة للجيش الإثيوبى (ميتيك)، لتأخّرها عن إنجاز مشروع سد النهضة الذى كان مُخططًا الانتهاء منه فى غضون 5 أعوام.

 

 


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