المبعوث الأمريكى للمفاوضات الأوكرانية: روسيا لا تنفذ اتفاقيات مينسك

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اتهم المبعوث الأمريكي الخاص لمفاوضات أوكرانيا كيرت فولكر روسيا الاتحادية بعرقلة التقدم الدبلوماسي عن طريق إجراء "انتخابات زائفة" في دونباس بدلا من الالتزام باتفاقيات مينسك.

وقال فولكر -وفقا لما نشرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الاثنين- إنه "بدلا من تنفيذ اتفاقيات مينسك والسعي نحو تحقيق السلام لأوكرانيا، تقدم روسيا الدعم للقادة الفاسدين في دونباس وتدرب التشكيلات المسلحة غير القانونية وتمدها بالمعدات، كما تعمل على إضفاء الطابع المؤسسي على الوضع الراهن من خلال الانتخابات الزائفة وعرقلة التقدم الدبلوماسي".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن "روسيا تزعم بشكل خاطئ أن أوكرانيا فشلت في تنفيذ اتفاقيات مينسك، ولكن الحقيقة هي العكس، فمنذ سبتمبر 2014، فشلت روسيا في أن تفي بمجموعة من الالتزامات بموجب اتفاقيات مينسك".