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"القوى العاملة": 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال أكتوبر 2018

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:53 ص
"القوى العاملة": 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال أكتوبر 2018 وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان،أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال أكتوبر الماضى بلغت  85 مليون دولار تقريبا، فضلا عن 463 ألف دولار تحويلات لمصر عن رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها، بالإضافة إلى  8285 دولارا تم تحصليها مستحقات مطالب عمالية.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان ، أشار فيه المستشار العمالى بالسفارة أشرف الحرايرى إلى أن إجمالى فرص العمل الصادرة من الأردن لعمال مصريين بمصر بلغت 20010 تتمثل فى طلبات  الاستقدام الصادرة للحاسب الآلي بالوزارة ، فضلا عن 37 فرصة عمل وفرها المكتب لعمال مصريين مقيمين ، والتصديق على 37 عقد عمل لأغراض حفظ الوظيفة بمصر.
 
وأضاف أن المكتب  تلقى 23 شكوى من العمال المصريين حل منها 11 شكوى، وإحالة 3 إلى وزارة العمل الأردنية، ، ومازال 9 شكوى قيد البحث والدراسة.
 
كما قام المكتب باستقبال 391 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، حيث تم الرد على 300 استفسار قانونى، و8 شهادات مستثمر، و30 شهادة لمن يهمه الأمر ، و7 معاملات متعلقة بوزارة العمل الأردنية، 12معاملة خاصة بالوزارة والسفارة ، والباقي معاملات خاصة بأصحاب الأعمال والجوازات.
 
 
 
 

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