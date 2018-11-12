القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "جمال.س.ع"19 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "مصطفى .م.ال"26 عاما عاطل ومقيم عين غصين بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.س.ا"16 عاما عاطل ومقيم ابوعطوة بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.م.م"20 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.ح.ف"20 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمود.ف.م"18 عاما عامل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"كتر" والمتهم "مختار.ع.م"23 عاما عامل مقيم منشية الشهداء بحوزته سلاح ابيض"سكين" .

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات