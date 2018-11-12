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القبض على تشكيل عصابى نسائى تخصص فى النشل بالإسماعيلية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:19 م
القبض على تشكيل عصابى نسائى تخصص فى النشل بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الاسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد فى القبض على تشكيل عصابى نسائى يضم 3 سيدات تخصص فى النشل بدائرة مركز فايد بالاسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الاسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه بضبط تشكيل عصابى  نسائى تخصص فى النشل يضم كلا من المتهمة " امل .ج.ا"56 عاما بدون عمل مقيمة دائرة مركز التل الكبير والمتهمة "زهرة.ا.م"53 عاما بدون عمل مقيمة دائرة مركز ابوصوير والمتهم "منى.ف.أ"35 عاما بدون عمل مقيمة دائرة مركز فايد بحوزتهن مبلغ مالى وبمناقشتهمن اعترفن بان المبلغ المالى من حصيلة ارتكابهن وقائع نشل المواطنين .

وبتطوير مناقشتهن اعترفن بارتكاب واقعة سرقة حقيبة اليد الخاصة بالمواطنة "برديس.ع.م"33 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز فايد والمحرر عنها المحضر رقم 5801 لسنة 2018 جنح مركز فايد وواقعة سرقة حقيبة يد "بوك " والخاصة بالمواطنة "يمنى .ع.ح"35 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز فايد والمحرر عنها المحضر رقم 5802 لسنة 2018 جنح مركز فايد وارتكاب وواقعة سرقة حقيبة يد "بوك" المواطنة "نقاوة .س.ع"51 عاما ربة منزل مقيمة والمحرر عنها المحضر رقم 5803 لسنة 2018 جنح مركز فايد وواقعة سرقة حقيبة يد"بوك" خاصة بالمواطنة "فتحية.ش.س"49 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز فايد والمحرر عنها المحضر رقم 5804 لسنة 2018 جنح مركز فايد.

 تم التحفظ على المتهمات والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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