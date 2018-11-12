القبض على تاجر وعاطل ومهندس زراعى هاربين من 26 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد من القبض على تاجر وعاطل ومهندس زراعى هاربين من 26 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيها 23 سنة فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه بضبط كل من المتهم "شريف.ع.ا" 24 عاما عاطل ومقيم فنارة مطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس 9 سنوات بتهم "تبديد" والمتهم "صلاح.ج.م"39 عاما تاجر بقالة مقيم نفس العنوان مطلوب التنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية والمقضى فيهم بالحبس 3 سنوات بتهمة "تبديد" والمتهم "عامر.ح.س"43 عام مهندس زراعى مقيم دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى 6 احكام قضائية والمقضى فيهم بالحبس 11 سنة بتهمة "تبديد".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهما المحاضر اللازمة بالضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.