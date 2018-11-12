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القابضة الكيماوية: ماكينات شركات قطاع الأعمال متقادمة والمصانع تفتقر للعمالة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:05 م
القابضة الكيماوية: ماكينات شركات قطاع الأعمال متقادمة والمصانع تفتقر للعمالة عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
كتب : منى ضياء
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قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن أغلب شركات قطاع الاعمال العام تشهد تقادم ماكيناتهم، إلى جانب أن بعض الشركات بها 60 %من الموظفين إداريين، ونحو 40% عمال وفنيين ولذلك يتطلب الأمر إعادة الهيكلة، مشددا على أن مصر لا تعانى من بطالة فنية، بل على العكس تفتقر المناطق الصناعية لعمالة فنية مدربة تضطر لاستيرادها من الخارج، وذلك لأن التعليم فى مصر يُفرز ما لا يحتاجه سوق العمل.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على هامش فعاليات مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعى العام والخاص" أن الشراكة بين القطاعى العام والخاص، تحاول إعادة هيكلة الشركات لابد من اعادة تشكيل مجالس إداراتها وتم اعادة تشكيل مجالس إدارة الـ18 شركة للقطاع العام، ويجب أن يكون المجلس الجديد قادر على تنفيذ هذه الرؤية.

وأوضح أنه كانت هناك عقبة فى ايجاد التمويل فى برنامج إعادة الهيكلة، إلا أنه مع التكيز حول استغلال أصول شركات قطاع الأعمال الغنى بثروة كبيرة من الأراضى، تم حل المشكلة وتوفير التمويل، مشددا على أن الفكر القائل بأن القطاع العام خاسر وعبء على الدولة، خاطئ تماما، فعدد الشركات الرابحة أكبر بكثير من عدد الشركات الخاسرة، ومشاركة تلك الشركات فى الناتج الإجمالى إيجابية بل وتساهم فى دعم موازنة الدولة من خلال توزيعات الأرباح للشركات القابضة.

 


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