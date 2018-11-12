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الفريق مهاب مميش : عبور 59 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:25 ص
الفريق مهاب مميش : عبور 59 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 59 سفينة، بحمولة 3.1 مليون طن سفن حاويات منالإتجاهين. 

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الألمانيةMSC GANOPA،بحمولة 157 ألف طن، قادمة من إيطاليا، ومتجهة إلى السعودية .

وعبرت 32 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون و 600 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الليبيرية MSC VENICAبحمولة 181 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى مالطا .

 


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