"العليا للانتخابات الطلابية": فوز 16 طالبا فى انتخابات الإعادة بهندسة بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن الدكتور جلال سالم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بجامعة بورسعيد، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" فوز 16 طالبا وطالبة بكلية الهندسة خلال جولة الإعادة التى أجريت اليوم فى الفرقتين الأولى والثانية.

وقال سالم إنه سوف تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى 13 كلية غدا الثلاثاء 13 نوفمبر على أن تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات فى اليوم التالى.

وأضاف أن الانتخابات الطلابية مستمرة حتى الخميس 15 نوفمبر الجارى وتنتهى بتشكيل اللجان وانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة والأمين المساعد.