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العراق: الإعدام لـ 5 متهمين بتفجير سيارة مفخخة شمال بغداد

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:11 م
العراق: الإعدام لـ 5 متهمين بتفجير سيارة مفخخة شمال بغداد الشرطة العراقية
أ ش أ
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قضت المحكمة الجنائية المركزية بالعراق، اليوم الاثنين، بالإعدام بحق 5 متهمين أقدموا على تفجير سيارة مفخخة على سيطرة الصمود شمال بغداد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - "أن المحكمة نظرت في قضية إرهابيين قاموا بتفجير سيارة مفخخة على سيطرة الصمود التابعة للجيش العراقي في منطقة الحسينية في بغداد؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة 13 بين منتسبين ومواطنين".

وأضاف المركز، أن الإرهابيين اعترفوا ابتدائيا وقضائيا أمام المحكمة المركزية بالتخطيط والتنفيذ لعملية التفجير وانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن الحكم قابل للطعن.

 


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العراق

بغداد

سيارة مفخخة




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