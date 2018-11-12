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الصين تكشف عن صواريخ المقاتلة جيه-20 لأول مرة فى معرض جوى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:48 ص
الصين تكشف عن صواريخ المقاتلة جيه-20 لأول مرة فى معرض جوى صواريخ
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ذكرت صحيفة جلوبال تايمز اليوم الاثنين أن الصين عرضت لأول مرة صواريخ مقاتلاتها الشبح المتقدمة (جيه-20) فى أكبر معرض جوى تقيمه.

وقالت الصحيفة إنه خلال عرض جوى فتحت مقاتلتان جيه-20 أبواب حجرة الصواريخ لتكشف أن كل طائرة مزودة بأربعة صواريخ داخل جسم الطائرة وبصاروخين على الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن خبراء صينيين القول إن العرض، الذى يتزامن مع ذكرى مرور 69 عاما على إنشاء القوات الجوية بجيش التحرير الشعبى الصينى، أظهر تفوق مقاتلات جيه-20 على المقاتلات الأمريكية من طراز إف-22 وإف-35، وأظهر كذلك ثقة الجيش الشعبى الصينى المتزايدة.

ونقلت الصحيفة أيضا عن الخبير العسكرى الصيني سونج تشونج بينج قوله إن الصواريخ الأربعة فى جسم مقاتلات جيه-20 هى صواريخ جو-جو بعيدة المدى، وإن الصاروخين على جانبى الطائرة من الصواريخ قصيرة المدى الخاصة بالقتال الجوى.

 

 


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