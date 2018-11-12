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الصين تعلن عن خارطة طريق لبناء قوات جوية حديثة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:49 ص
الصين تعلن عن خارطة طريق لبناء قوات جوية حديثة الجيش الصينى ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أعلنت القوات الجوية الصينية عن خارطة طريق من 3 مراحل لبناء قوات جوية حديثة أقوى.

وقال نائب قائد القوات الجوية الصينية اللفتينانت جنرال شيوى أن شيانغ- خلال مؤتمر صحفى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لبناء القوات الجوية الصينية فى مدينة تشوهاى بمقاطعة قوانغدونغ جنوبى الصين- أن بناء قوة جوية أقوى يتوافق مع الهدف الكلى لبناء الدفاع الوطنى والقوات المسلحة.

وأضاف شيانغ أن المرحلة الأولى تتمثل فى بناء قوة استراتيجية تضم الملاحة الجوية وقوة الفضاء، وقدرات الهجوم والدفاع، حيث ستعمل معدات الجيل الرابع كعمود فقرى ومعدات الجيل الثالث كدعامة أساسية، كما سيجرى تعزيز القدرات القتالية المنظمة، وذلك بحلول عام 2020.

وأوضح أن المرحلة الثانية تتطلب أن تحسن القوات الجوية قدراتها الاستراتيجية وتحدث نظريتها وبناءها المؤسسى وجنودها وتسليحها، ومن المقرر الانتهاء بشكل أساسى من بناء قوة جوية حديثة واستراتيجية بحلول 2035.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد تحول القوات الجوية الصينية بشكل كامل إلى قوات جوية من الطراز العالمى بحلول منتصف القرن الـ21.

 


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