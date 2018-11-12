تقدم مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس نادي الزمالك ومجلس إدارته ومدير النادي التنفيذي ومدير أمن النادى، تطالبه فيه باتخاذ اللازم تجاه منع رئيس "الزمالك" للزملاء الصحفيين أعضاء النادي من دخول ناديهم.
وطالب مجلس النقابة النائب العام باتخاذ اللازم لتمكين الصحفيين من التمتع بحقوق عضوية ناديهم وفقا للوائح والقوانين، وأخذ التعهد اللازم على المشكو في حقهم في البلاغات التي قدمها عدد من الزملاء لمنع تكرار هذا الأمر بخلاف العقوبات الجنائية الأخرى.
ودعا مجلس النقابة، النائب العام إلى توجيه أجهزة الدولة المعنية "وزارة الشباب، ومديرية أمن الجيزة"، لحفظ حقوق الزملاء الصحفيين.
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بواسطة:
مشمش
من شاهد يلطجه مرتضى منصور عن طريق امن البوابات لمنع دخول الصحفييين..يقول
😎...مرتضى دوله داخل دوله..يدير مادى الزمالك بقانون ساكسونيا