وطالب مجلس النقابة النائب العام باتخاذ اللازم لتمكين الصحفيين من التمتع بحقوق عضوية ناديهم وفقا للوائح والقوانين، وأخذ التعهد اللازم على المشكو في حقهم في البلاغات التي قدمها عدد من الزملاء لمنع تكرار هذا الأمر بخلاف العقوبات الجنائية الأخرى.



ودعا مجلس النقابة، النائب العام إلى توجيه أجهزة الدولة المعنية "وزارة الشباب، ومديرية أمن الجيزة"، لحفظ حقوق الزملاء الصحفيين.