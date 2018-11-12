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السفارة الأمريكية فى القاهرة تطلق الأسبوع العالمى لريادة الأعمال

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:33 م
السفارة الأمريكية فى القاهرة تطلق الأسبوع العالمى لريادة الأعمال توماس جولد برجر القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر
كتبت: إنجى مجدى
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تحتفل بعثة الولايات المتحدة في مصر هذا العام بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW) من خلال المساعدة في تنشيط النظام البيئي لمؤسسات الأعمال في مصر، وخاصة بين الشباب. 

وفى خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر، سيتمكن المشاركون المصريون المهتمين بريادة الأعمال من متابعة المحادثات وورش العمل والمحاضرات التي سيتم تقديمها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في الركن الأمريكي بمكتبة المعادي العامة بالقاهرة والجريك كامبس بالقاهرة والمركز الأمريكي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة ومركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فضلا عن العديد من المواقع المختلفة في صعيد مصر.

وتشمل الموضوعات التي تتناولها هذه الفعاليات: تطوير الأعمال لرواد الأعمال، والعلامات التجارية الشخصية، والتجارة الإلكترونية، وريادة الأعمال الاجتماعية، والتفكي الإبداعي.

وقالت نائبة رئيس بعثة الولايات المتحدة، دوروثي شيا: "تم إطلاق مئات الشركات الناشئة في جميع أنحاء مصر – وقد حصل بعضها على تقدير عالمي. وتلتزم حكومة الولايات المتحدة بدعم روح الابتكار من خلال مساعدة رواد الأعمال على صقل المهارات التي يحتاجونها للنجاح. "

تعزز السفارة الأمريكية روح المبادرة وريادة الأعمال من خلال برامج التبادل المصرية والأمريكية وتعمل عن كثب مع الشركاء - سواء في مصر أو في الولايات المتحدة - لتطوير المبادرات التي تشجع على ثقافة ريادة الأعمال وتنمية الأعمال الصغيرة لتعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.  بالإضافة إلى ذلك، تعمل السفارة على تعزيز ريادة الأعمال في مصر من خلال إقامة معارض التوظيف، ومعارض "ميكر فير"   Maker Fairsللتصميم الإبداعي، والتدريب على التكنولوجيا، وندوات مهارات الأعمال.

وتلعب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أيضًا دورًا مهمًا في هذا المجال، من خلال تطوير وتحسين مهارات القوى العاملة وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع.

ويأتي الاحتفال بالأسبوع العالمي الحادي عشر لريادة الأعمال تعبيراً عن التزام قوي من حكومة الولايات المتحدة لتعزيز روح المبادرة وريادة الأعمال على المستوى الدولي كوسيلة لتحفيز فرص النمو والتنمية وزيادة الرخاء العالمي.

 

 


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