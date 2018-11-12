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السراج يصل باليرمو للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول ليبيا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:03 م
السراج يصل باليرمو للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول ليبيا رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج
أ ش أ
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وصل رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج والوفد المرافق له اليوم الإثنين إلى مدينة باليرمو جنوب إيطاليا لحضور المؤتمر الدولى حول ليبيا الذى انطلقت فعالياته .

وذكر بيان للمكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى أوردته -بوابة الوسط الليبية -إن السراج سيجرى على هامش جلسات المؤتمر محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى وعدد من رؤساء الوفود المشاركة .

وكانت الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادى أنتهت، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير، ولجنة من أعضاء مجلسى النواب والدولة، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا للشؤون السياسية ستيفانى وليامز.

ومن المقرر أن تبدأ مساء اليوم الجلسة المخصصة لمناقشة ملف الترتيبات الأمنية، تليها جلسة لعرض نتائج الاجتماعين الاقتصادى والأمنى فى وقت لاحق .

 

 

 


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