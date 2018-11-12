"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات مستمرة على محصول البطاطس من العروة النيلية التى يبدأ طرحها بالأسواق خلال الأيام المقبلة، لمتابعة المحصول من خلال عمل برامج توعوية وإرشادية وإعطاء النصائح لمزراعي البطاطس لزيادة الإنتاج من العروة النيلية.

وكشف تقرير المحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، عن أن هناك عدة محافظات للإنتاج العروة النيلى لمحصول البطاطس، منها محافظة المنيا بمساحات 30 ألفًا و990 فدانًا مزروعة بإنتاج 400 ألف طن محلى وليس التصدير لتغطية لاحتياجات السوق المحلى تطرح بالأسواق حتى بشائر المحصول الشتوى، بخلاف عدة محافظات أخرى منها الإسكندرية والبحيرة بمساحات مزروعة تبلغ 20 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 12 طن بطاطس للفدان.

ويؤكد التقرير أن إجمالى المساحات المنزرعة فى الثلاث عروات تبلغ 374 ألفًا و508 أفدنة بمتوسط إنتاج 12 طنًا و400 كيلو، حيث تشمل محافظات التركيز لإنتاج البطاطس تشمل محافظات "البحيرة، والمنوفية، والغربية والنوبارية ومطروح"، بخلاف المحافظات الأخرى.