الرئيس الفرنسى: لست قوميا.. ولدى قواسم مشتركة مع دونالد ترامب

كتب محسن البديوى

قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إن هناك قواسم مشتركة بينه وبين نظيره الأمريكى دونالد ترامب، وأبرزها أنهما من خارج السياسيين الكلاسيكيين.

وأضاف "ماكرون" خلال لقائه عبر فضائية "CNN "، أن ترامب وصل إلى الرئاسة من الجانب التجارى، كما أنه كان مرشحا غير متوقعا، مشيرا إلى أنه فى فرنسا أيضا لم يكن من المتوقع ترشحه.

وذكر أنه يتوافق مع نظيره الأمريكى إلى حد كبير فى الحرب ضد الإرهاب، حيث إنهما يعملان عن كثب سويا فى هذا المجال، ولديهما مناقشات منتظمة ومباشرة.

وواصل " أنا وطنى، ولكننى لست قوميا وهو أمر مختلف جدا بالنسبة لى من أن أكون وطنيا.. أنا أدافع عن شعبى وبلدى ولدينا هوية قوية، ومؤمن بضرورة التعاون بين جميع الشعوب.. بينما القوميون يعتمدون على نهج أحادى أحيانا".

وأوضح أنه يؤمن باختلاف الشعب الفرنسى عن الشعب الألمانى، مشيرا إلى أنه مؤمنا بالتعاون المختلف بين الشعوب، وبقوة هذا التعاون الجيد فيما بينهم وما قد ينتج عنه.