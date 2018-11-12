video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفرنسى: لست قوميا.. ولدى قواسم مشتركة مع دونالد ترامب

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:55 م
الرئيس الفرنسى: لست قوميا.. ولدى قواسم مشتركة مع دونالد ترامب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إن هناك قواسم مشتركة بينه وبين نظيره الأمريكى دونالد ترامب، وأبرزها أنهما من خارج السياسيين الكلاسيكيين.

 

وأضاف "ماكرون" خلال لقائه عبر فضائية "CNN "، أن ترامب وصل إلى الرئاسة من الجانب التجارى، كما أنه كان مرشحا غير متوقعا، مشيرا إلى أنه فى فرنسا أيضا لم يكن من المتوقع ترشحه.

 

وذكر أنه يتوافق مع نظيره الأمريكى إلى حد كبير فى الحرب ضد الإرهاب، حيث إنهما يعملان عن كثب سويا فى هذا المجال، ولديهما مناقشات منتظمة ومباشرة.

 

وواصل " أنا وطنى، ولكننى لست قوميا وهو أمر مختلف جدا بالنسبة لى من أن أكون وطنيا.. أنا أدافع عن شعبى وبلدى ولدينا هوية قوية، ومؤمن بضرورة التعاون بين جميع الشعوب.. بينما القوميون يعتمدون على نهج أحادى أحيانا".

 

وأوضح أنه يؤمن باختلاف الشعب الفرنسى عن الشعب الألمانى، مشيرا إلى أنه مؤمنا بالتعاون المختلف بين الشعوب، وبقوة هذا التعاون الجيد فيما بينهم وما قد ينتج عنه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون وميركل: انتخابات الانفصاليين بأوكرانيا "غير شرعية وغير قانونية"

ماكرون

فرنسا

ترامب

رئيس فرنسا

ايمانويل ماكرون

دونالد ترامب




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة