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الرئيس الصينى يبدأ جولة خارجية تشمل 3 دول الخميس المقبل

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:06 ص
الرئيس الصينى يبدأ جولة خارجية تشمل 3 دول الخميس المقبل الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
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أعلنت الصين أن الرئيس شى جين بينج بزيارة دولة إلى بابوا غينيا الجديدة وبروناى والفلبين فى الفترة من 15 حتى 21 نوفمبر الجارى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج اليوم الاثنين، إن الرئيس بينج سيحضر اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادى لمنطقة آسيا - المحيط الهادىء (أبيك) يومى 17 و18 نوفمبر فى مدينة (بورت مورسبي) عاصمة بابوا غينيا الجديدة.

وأضاف كانغ أن بينغ سيلتقي، خلال زيارته لبابوا غينيا الجديدة، قادة من دول جزر المحيط الهادىء التى تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين.

وأوضح أن زيارات بينج تأتى تلبية للدعوات من قبل الحاكم العام لبابوا غينيا الجديدة بوب داداى ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة بيتر أونيل وسلطان بروناى حسن بلقية ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتى.


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