الدفاع الكويتية: انطلاق تمرين "لؤلؤة الغرب 2018" بالتعاون مع القوات الفرنسية

الكويت (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الاثنين، بدء تمرين (لؤلؤة الغرب 2018)، الذى ينفذه الجيش الكويتى بالتعاون مع القوات الفرنسية حتى 30 نوفمبر الجارى.

وقالت وزارة (الدفاع) الكويتية- فى بيان صحفى- أن تمرين (لؤلؤة الغرب 2018) من التمارين الدورية التى تنفذ بين الجيش الكويتى والقوات الفرنسية؛ للارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القتالية للقوات المشاركة بالتمرين.

وأضاف أن التمرين يأتى لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجيش الكويتى والقوات الفرنسية، من خلال التدريب الجماعي؛ لضمان المحافظة على مستوى الأداء ورفع الكفاءة القتالية لجميع صفوف القوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سوف يتخلل التمرين بعض الرمايات بالذخيرة الحية فى مجمع ميادين الرماية فى منطقة الاديرع الواقعة شمال غرب الكويت خلال الفترة من 17 حتى 29 نوفمبر الجارى.