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الخارجية الروسية: نشعر بقلق عميق بشأن الوضع فى غزة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:55 م
الخارجية الروسية: نشعر بقلق عميق بشأن الوضع فى غزة لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
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عبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن قلق موسكو العميق إزاء تصعيد التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، مؤكدةً أنها تُقدِّر جهود مصر التى تبذلها فى مسار التهدئة.

وأشارت الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية - إلى أن التصعيد الحاد للتوتر حول قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة سببه دخول القوات الخاصة الإسرائيلية للقطاع.

ووصفت موسكو هذا التصعيد بالخطير، محذرةً من احتمال استئناف المواجهة العسكرية الواسعة النطاق حول القطاع، ما يهدد بسقوط المزيد من الضحايا من الطرفين، والانهيار النهائى للوضع الإنسانى هناك.

ودعت الخارجية الروسية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة على الفور إلى النظام الثابت لإطلاق النار وضبط النفس واتخاذ خطوات لمنع تكرار حالات المواجهة التى لديها عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وشددت الخارجية الروسية على أن الخروج من دوامة العنف يتطلب إعادة وحدة الصفوف الفلسطينية واستئناف العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.


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