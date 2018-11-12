الحشد الشعبى يقتل 13 داعشيا داخل الأراضى السورية

وكالات الأنباء

أعلنت قوات الحشد الشعبى فى العراق، اليوم مقتل على 13 عنصرا من تنظيم "داعش" بضربات صاروخية استهدفت مواقع التنظيم داخل الأراضى السورية.

وقال قائد العمليات فى الحشد قاسم مصلح فى تصريح نقله الموقع الرسمى للحشد إن "صواريخ الحشد الشعبى حققت ضربات دقيقة فى مناطق المراشدة وموزان وسوسة و الباغوز الفوقانى السورية"، مستهدفة مستشفى ميدانيا وموقعا ومخبأ أسلحة تابعة لداعش.

وأضاف مصلح: "مصادرنا الموثوقة أكدت أن القصف الصاروخى أسفر عن تدمير المستشفى وقتل 13 إرهابيا وجرح 7 آخرين.