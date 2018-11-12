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الجنح تقضى بحبس محمد أبو تريكة سنة وكفالة 20 ألف جنيه فى التهرب الضريبى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:21 م
الجنح تقضى بحبس محمد أبو تريكة سنة وكفالة 20 ألف جنيه فى التهرب الضريبى محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق
كتب: كريم صبحى
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قضت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة اللاعب السابق محمد أبوتريكة في القضية رقم 141 لسنة 2018، باتهامه  بالتهرب الضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات، بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل القيمة المستحقة عليه والمصاريف

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وسكرتارية وسام حنفى، وعمرو فتحى.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.

 

 

 


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