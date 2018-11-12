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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بنقل مقر جلسات عدد من القضايا لمحكمة زينهم

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:45 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بنقل مقر جلسات عدد من القضايا لمحكمة زينهم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بنقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة فى القضايا التى تختص بها الدوائر أرقام" 29 جنايات جنوب القاهرة، و28 جنايات شمال القاهرة، و29 جنايات شمال القاهرة، 30 جنايات الجيزة" إلى مأمورية استئناف زينهم بالقاعه "20" بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم بدلا من مقرها الحالى، اعتبارا من دور نوفمبر 2018.
 
كما قرر وزير العدل، إعادة نقل مقر انعقاد جلسات الدوائر أرقام 22 مدنى و34 إيجارات و106 مدنى و110 إيجارات و126 عمال و146 عقود و147 عمال جنوب القاهرة بمأمورية استئناف زينهم إلى دار القضاء العالى، بدلا من مقرها الحالى، اعتبارا من دور نوفمبر 2018.
 
 

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