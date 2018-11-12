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التنمية المحلية: تثبيت 50% من العمالة المؤقتة بمحافظة البحيرة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:40 م
التنمية المحلية: تثبيت 50% من العمالة المؤقتة بمحافظة البحيرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن هناك 11 ألف موظف عمالة مؤقته بمحافظة البحيرة تم تثبيت 50% منهم، وتشكيل لجنة بالتنسيق مع التنظيم والإدارة ولذلك لبحث باقى العاملين غير المثبتين وسيتم البت فى أمرهم بعد الإنتهاء من فحص الأوراق المطلوبة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الاثنين، برائاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية فى عدد من الموضوعات منها ملف تثبيت العمالة المؤقتة داخل دواويين المحافظات ومجالس المدن، وملف القمامة، والطرق الداخلية والإنارة.

 

ومن جانبها، قالت النائب أمل زكريا، مقدم طلب الإحاطة الخاصة بعدم تثنبيت العمالة المؤقتة بدواوين المحافظات ومجالس المدن، إنه بمجرد الحديث عن هذا الملف يوجد تخوف من فتحه، لافته إلى أن الكثير من القطاعات التى شهدت الاستعانى بعدد كبير من العمالة عقب ثورة يناير ولابد من وضع حد لهذه العمالة.

 

ولفت وزير التنمية المحلية، أن تحويل القرى لمدن له أبعاد تتمثل فى عدد السكان والمساحة وبدون ذلك يصعب تحويل القرى لمدن، ولا مانع لدى الوزارة من تحويل القرى التى تنطبق عليها الشروط لمدن.


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